مسئول بالتموين: نعكف على إعداد منظومة جديدة للدعم

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، عن اعداد الوزارة لمنظومة تموينية جديدة تتسم بالمرونة من خلال السماح في للمواطن في الإنضمام إليها بحسب ظروفه المادية.



وقال " مدكور" في حواره لــ"صدي البلد" سيتم نشره لاحقا، أنه في حال سوء الوضع المالي للمواطن سيتم الانضمام لتلك المنظومة باعتباره أحد الفئات الأولي بالرعاية و خروجه من تلك المنظومة عند تحسن أوضاعه.



وعلق مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، علي منظومة الدعم الراهنة بأن البعض يسئ استخدامها خصوصا وانها تعتمد علي المقابل المالي مما يمكن المواطن من اساءة استخدام حق أولاده في الدعم وزيادة الأسعار، إذ أن الدعم الحالي مرتبط بشراء سلع معينة نظيرمبلغ مالي تصرفه الحكومة لهم.

