هالة السعيد: رفع مستوى معيشة المواطن من أولويات الحكومة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن بناء الإنسان المصري من أولويات الحكومة،لافته الي انه يتم العمل علي ذلك من خلال عدة محاور .



واضافت "السعيد"، فى بيان أمس، أن أهم هذه المحاور هي كيفية توزيع الاستثمارات العامة عند وضع خطة الدولة حيث يتم إعطاء الأولوية للبنية الأساسية والصحة والتعليم وكل ما يؤدي إلي تقديم خدمة جيدة للمواطن ويعمل علي رفع مستوى معيشته.



ولفتت الي أن مصر عانت لفترة من انقطاعات في الكهرباء الأمر الذي أثر علي الصناعة، كما أثر معدل التضخم المرتفع علي معدلات النمو حيث أن ارتفاع معدل التضخم يعد تحدي كبير لأي إصلاح اقتصادي، ولمواجهة تلك التحديات كان لابد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ فبراير 2016.



وأكدت أن الاقتصاد بدأ في تحقيق نتائج جيدة، حيث أن الحكومة لم تدخر جهدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واتخذت سياسات إصلاحية جريئة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي.

