حفيد لاظوغلي يكشف لـ محمود سعد كيف أصبحت الأسرة من الأمراء.. فيديو

كشف الإعلامي محمود سعد، عن تفاصيل مكالمة هاتفية دارت بينه وبين حفيد لاظوغلي، عمر حسن حسني محمد لاظوغلي، قائلا:" تواصل معي حفيد لاظوغلي من أجل توضيح والكشف عن بعض المعلومات الجديدة في حياة لاظوغلي".



وأضاف "سعد" في برنامجه "باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، قائلا:" قال لي إن محمد لاظوغلي تزوج من أبنة محمد علي، وأصبحت أسرة لاظوغلي من الأمراء".



وفي سياق آخر ، قال " سعد"، :" على الفرد أن يعقل الأمور بنفسه ولا ينساق خلف أحد أو يستمع لرأي أحد لا يصدقه، والآن كافة المعلومات أصبحت متاحة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي"، مضيفا:" ولا تتقدم الأمم إلا بعد قيام أفراد الأمم بالتأمل ".

