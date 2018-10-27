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حفيد لاظوغلي يكشف لـ محمود سعد كيف أصبحت الأسرة من الأمراء.. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:26 ص
لاظوغلي
لاظوغلي
هاني حسين
كشف الإعلامي محمود سعد، عن تفاصيل مكالمة هاتفية دارت بينه وبين حفيد لاظوغلي، عمر حسن حسني محمد لاظوغلي، قائلا:" تواصل معي حفيد لاظوغلي من أجل توضيح والكشف عن بعض المعلومات الجديدة في حياة لاظوغلي".

وأضاف "سعد" في برنامجه "باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، قائلا:" قال لي إن محمد لاظوغلي تزوج من أبنة محمد علي، وأصبحت أسرة لاظوغلي من الأمراء".

وفي سياق آخر ، قال " سعد"، :" على الفرد أن يعقل الأمور بنفسه ولا ينساق خلف أحد أو يستمع لرأي أحد لا يصدقه، والآن كافة المعلومات أصبحت متاحة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي"، مضيفا:" ولا تتقدم الأمم إلا بعد قيام أفراد الأمم بالتأمل ".
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