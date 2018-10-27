الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا للوصل الإماراتي

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يتجمع في الثانية عشرة ظهر اليوم استعدادًا للسفر إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الوصل الإماراتي المقرر لها غد الأحد في ذهاب دور الـ16 بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.



وأضاف "يوسف"، أن المجموعة التي ستغيب عن معسكر الإسكندرية ستتواجد في القاهرة لخوض تدريباتها اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.



يذكر أن الأهلي صعد إلى دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال عقب تخطي عقبة النجمة اللبناني في دور الـ32 بالبطولة.