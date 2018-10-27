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رياضة

شباب الأهلى يواجه الجونة في بطولة الجمهورية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٧» ضيفه الجونة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب البطولة برصيد ١٦ نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مصر المقاصة، حيث فاز الأحمر على الإسماعيلي ٥ – ١ ، وعلى المصري ٣ – ١، وعلى وادي دجلة ٦ – ١، والتعادل سلبيا مع حرس الحدود، ثم الفوز على الإنتاج ٤ – ١، وأخيرًا على الداخلية ٣ – صفر، مسجلا ٢١ هدفا، وتلقت شباكه ٤ أهداف فقط.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧ عادل عبد الرحمن مديرا فنيا، وكرم مرسي مدربا عاما، وياسر رجب مدربا مساعدا، وإبراهيم عبد العزيز حراس المرمى، أحمد عيد مديرا إداريا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وطارق الباروكي مدرب الأحمال، ومحمد حسن مدرب للتأهيل البدني
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