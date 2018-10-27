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أخبار البلد

الصيادلة يدعو أعضاء النقابة تحرير بلاغات ضد قرار عدم استخراج شيكات الإعانات ومشروع العلاج

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:23 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال مجلس نقابة الصيادلة، علي صفحته الرسميه على الفيسبوك، إنه فى إطار تلقيه العديد من الشكاوى والاستغاثات من الصيادلة المستفيدين من مشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية، والتى اتضح ببحثها أنها نتاج قرار أصدره الدكتور سيد عبيد أمين عام الاتحاد، أوقف بموجبه استخراج أى شيكات من الاتحاد بما فيها شيكات الإعانات والمعاشات ومشروع العلاج.

وأضاف المجلس، "ورد إلينا مناشدات من حالات عديدة لزملاء تقدموا بطلبات للموافقة على صرف شيكات بمستحقاتهم التي هم في أمس الحاجة لها لكن بلا مجيب، وكان من بين تلك الحالات ما لا يحتمل أى تأخير كالفشل الكلوى وأمراض القلب وغيرها من الأمراض التى يرقى تأخير علاجها إلى جريمة القتل العمد، كما بدأت بعض المستشفيات والعيادات المتعاقدة مع المشروع رفض استقبال المشتركين بالمشروع نظرا لتأخر استخراج شيكات مستحقاتهم ومرفق بالبيان خطاب من مستشفى كليوباترا وآخر من مستشفى الفاروق كأمثلة فقط".

وأوضح المجلس أن رؤساء أقسام مشروع العلاج قدموا مذكرة لرئيس الاتحاد وأمين عام الاتحاد توضح مدى خطورة وتأثير قرار وقف استخراج الشيكات على المشروع وأنه بات مهددا بالشلل التام خلال المستقبل القريب جدا، وعليه فإن المجلس وإزاء هذا العبث والتصرفات غير المسئولة التى تنال وتستهين بمقدرات كافة أعضاء الاتحاد، سيما المرضى منهم والمستفيدين من مشروع العلاج وذويهم، يعرب بداية عن إدانته وشجبه لتلك الممارسات التى تهدف إلى تعطيل أعمال الاتحاد للضغط على مجلس الإدارة للقبول بضم شخصين لا صفة قانونية لهما عنوة وجبرا إلى أعضاء المجلس.

وأكد مجلس النقابة ، أنه لن يقف مكتوف الأيدى أمام هذه البلطجة التى تمددت لتؤذى أكثر من ٣٥٠ ألف عضو يستفيد من مشروع العلاج بالإضافة إلى ذويهم، وأنه قرر البدء فورا فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الدكتور سيد عبيد "بشخصه" لما تسبب فيه من تعطيل متعمد وإهانة أعضاء الاتحاد ويحمله "بشخصه المنفرد" كافة العواقب القانونية المترتبة على قراره.

ودعا المجلس كافة أعضاء الاتحاد المستفيدين من مشروع العلاج الذين تعطلت مصالحهم وتضرروا من هذا القرار سرعة تحرير محاضر وعمل كافة البلاغات اللازمة ضد د.سيد عبيد "بشخصه" مرفقا بها قراره بوقف استخراج الشيكات
الصيادلة يدعو أعضاء النقابة تحرير بلاغات ضد قرار عدم استخراج شيكات الإعانات ومشروع العلاج
الصيادلة يدعو أعضاء النقابة تحرير بلاغات ضد قرار عدم استخراج شيكات الإعانات ومشروع العلاج
الصيادلة يدعو أعضاء النقابة تحرير بلاغات ضد قرار عدم استخراج شيكات الإعانات ومشروع العلاج
الصيادلة يدعو أعضاء النقابة تحرير بلاغات ضد قرار عدم استخراج شيكات الإعانات ومشروع العلاج
الصيادلة يدعو أعضاء النقابة تحرير بلاغات ضد قرار عدم استخراج شيكات الإعانات ومشروع العلاج
الصيادلة يدعو أعضاء النقابة تحرير بلاغات ضد قرار عدم استخراج شيكات الإعانات ومشروع العلاج
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