أطفال طور سيناء يرتدون الكمامات بعد شائعة الالتهاب السحائي.. صور

ارتدى اطفال طور سيناء الكمامات الطبية الواقية أثناء خروجهم فى الشوارع والحدائق العامة وفي الأسواق وهم بصحبة أسرهم بعد انتشار شائعة إصابة عدد بمرض الالتهاب السحائى الوبائى، كما منع عدد من أولياء الأمور أبنائهم من الذهاب للمدارس ، رغم نفي مديرية الصحة لتلك الشائعة في بيان رسمى على لسان الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.



ورصد موقع ' صدى البلد " صور للاطفال فى الشوارع وهم يرتدون الكمامات الطبية الواقية وقال بعض الصيادلة بطور سيناء إن هناك إقبال كبير من الأهالى على شراء الكمامات الطبية الواقية بعد انتشار شائعة الالتهاب السحائى .



وقال الطفل محمد علاء أنه شاهد صديقة يرتدى الكمامة بعد أن اشترته له والدته لوجود فيروس في الهواء بسبب امراض للأطفال.



وأضاف محمد سامى 9 سنوات أن والده اشترى له كمامة لوجود أمراض في الهواء وحتى لا تصل إليه ويموت، وقالت فايزة البدرى ربة منزل أنه اشترت لابنها كمامة خوفا عليه من مرض الالتهاب السحائي .



وأعلنت مديرية الصحة في بيان رسمى على صفحتها وفي تصريحات صحفية الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أنه لايوجد أية حالات التهاب سحائى وبائى حتى الآن ولكنه تم رصد حالتين اشتباه حمى ويجرى الفحص لهما وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية في التعامل مع هذه الحالات حيث أن التحاليل اثبت سلبية تلك الحالات من مرض الالتهاب السحائى وطالبت مديرية الصحة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.

