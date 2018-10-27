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اقتصاد

الاستثمار: 878 مليون دولار تمويل لـ8 مشروعات بقطاع التراث والسياحة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
خصصت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبلغ 878 مليون دولار لدعم 8 مشروعات بقطاع التراث الثقافي و السياحة.

وكشف تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، أن " الاستثمار والتعاون الدولي" لديها إلتزاما ضمن تعهدات الحكومة بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه لتحقيق المزيد من الجذب السياحي.

وأوضح التقرير ان هناك استراتيجية لدي الوزارة بتمويل المشروعات الهادفة لفرع لرفع مستوي الوعي في المجالات العلمية والثقافية الاجتماعية والتعليمية بما يساعد علي اعادة احياء التراث الثقافي والصناعات الثقافية المصرية.

وقال التقرير أنه من بين تلك الاجراءات تشجيع السياحة الثقافية وتشجيع بناء قدرات الموظفين ومهاراتهم في مجال ادارة المتاحف و المواقع الاثرية والخدمات الفندقية.
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