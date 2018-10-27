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حوادث

استعجال التحريات في واقعة مجهولين بالسطو على سيارة سجائر بمدينة نصر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
السطو على سيارة سجائر
السطو على سيارة سجائر
عمرو خليفة
أمرت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار أحمد لبيب، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة قيام مجهولين بالسطو المسلح على سيارة محملة بالسجائر، وسرقة مبلغ مالي كبير.

‫وكان تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفاده قيام مجهولين بسرقة مبلغ مالي كبير من داخل سيارة، ودلت التحريات أن تشكيل عصابي، قام باعتراض سيارة نقل واستوقفوا قائدها وسرقوا مبالغ مالية، جار حصرها، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدًا لتفريغها للوصول إلى المتهمين.‬

‫وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.‬
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