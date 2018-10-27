التصريح بدفن جثة قهوجي عثر عليه متوفى داخل منزله بحلوان

صرحت نيابة حلوان، بدفن جثة قهوجى عثر عليه متوفى داخل منزله، عقب تشريحها، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة.



وتلقي النقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من المدعو "ع. ع."، 50 سنة، ومقيم عمارة 15 مساكن الزلزال، مفاده، انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة المجاورة له بالطابق الرابع.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبكسر باب الشقة والدخول عثر على جثة المدعو "ط. ع."، 55 سنة، قهوجي، في حالة انتفاخ ولا يوجد أي إصابات أو كدمات ظاهرية، وبفحص منافذ الشقة تبين سلامة جميع المنافذ.

