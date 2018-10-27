حبس عاطل لسرقته كابلات التليفونات في الشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول للنيابات، بحبس عاطل 4 أيام لسرقته كابلات التليفونات فى الشروق.



البداية تمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الشروق أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بمنطقة مساكن السبعين متر من ضبط عاطل وبحوزته بنطة لحام و كابلات بطول 6 أمتار ومنجلة تستخدم فى تقطيع الكابلات.



وذلك حال شروعه فى سرقة الكابلات التليفونية من داخل غرفة تفتيش خاصة بالشركة تليفونات بأسلوب " القطع " باستخدام الأدوات حيازته .. واعترف بارتكاب الواقعة.