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حوادث

حبس عاطل لسرقته كابلات التليفونات في الشروق

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
حبس عاطل لسرقته كابلات
حبس عاطل لسرقته كابلات التليفونات فى الشروق
رامى المهدي
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول للنيابات، بحبس عاطل 4 أيام لسرقته كابلات التليفونات فى الشروق.

البداية تمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الشروق أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بمنطقة مساكن السبعين متر من ضبط عاطل وبحوزته بنطة لحام و كابلات بطول 6 أمتار ومنجلة تستخدم فى تقطيع الكابلات.

وذلك حال شروعه فى سرقة الكابلات التليفونية من داخل غرفة تفتيش خاصة بالشركة تليفونات بأسلوب " القطع " باستخدام الأدوات حيازته .. واعترف بارتكاب الواقعة.
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