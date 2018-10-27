الصناعة: توقعات بارتفاع الصادرات الغذائية لإفريقيا خلال الفترة المقبلة



أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه من المتوقع ارتفاع الصادرات الغذائية لإفريقيا خلال الفترة المقبلة من خلال اعداد استراتيجية للاستفادة من المنافذ البرية بين مصر والسودان معتبرا انه يمكن استغلالها للنفاذ لدول الكوميسا والتي تضم نحو 20 دولة.



وقال " نصار" في تصريحات له، إن جهود القيادة السياسية في تقريب وجهات النظر مع افريقيا عززت رفع حظر السودان عن الصادرات الغذائية المصرية، معتبرا انها مشجعة للتجارة و الاستثمار بين الجانبين.



وأوضح وزير الصناعة،أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع الجانب الافريقي لتعزيز التجارة البنية و تدعيم اواصر الاقتصاد مع القارة السمراء.