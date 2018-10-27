يرى الألحان بإحساسه ..عازف ناي كفيف يعزف بدون نوتة موسيقية.. فيديو

لم تمنعه إعاقته التي ولد بها من ممارسة هوايته التي يعشقها وهي عزف الناي، الموجي أبو الحمد أحمد من أبناء مركز البلينا محافظة سوهاج، من مواليد عام 1965 ويبلغ من العمر 53 سنة، عيناه لم ترى النور منذ ولادته.



وقال "الموجي" في تصريحاته التليفزيونية مع الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق " المذاع على قناة " النهار"، :" مررت بصعوبات كثيرة بسبب الجهل في المركز عندي، وكانوا شايفين أن الكفيف ده لا حول له ولا قوة وملوش لازمة، ولكنني التحقت بالمركز النموذجي للمكفوفين حتى تتسنى لي فرصة التعلم واكتشاف موهبتي".



وأضاف قائلا:" والدي كان يعزف، وبدأت أمسك الناي وأنا في عمر الـ 10 سنوات، ودخلت في مسابقات على مستوى المدرسة وشاركت في العديد من الفرق الموسيقية، حتى تمكنت من إدارة الفرقة الموسيقية بالمركز النموذجي".



وتابع " الموجي " قائلا:" حبيت أثبت للجميع أنني قادر على العزف بدون نوتة موسيقية، والنجاح يبدأ بقدرتي على إقناع الجميع بموهبتي".