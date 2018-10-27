العدل: تقرير عن ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديمها للأمم المتحدة

أكدت المستشارة سـوزان مهنا مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل أن اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بالوزارة انتهت من إعداد التقرير المختص بذوي الاحتياجات الخـاصـة، المقرر تقديمه للجنة ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، تقرير مكافحة التمييز ضد المرأة وغيرها من التقارير الدولية المطلوبة من مصر.



وأضافت أن اللجنة قامت بالرد على تقرير هـيـومـن رايـتـس عـن مـصـر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وأشارت إلى أنه تم اعــداد التقرير المقرر تقديمه إلـى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان.