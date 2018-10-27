ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

العدل: تقرير عن ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديمها للأمم المتحدة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:30 ص
وزارة العدل
وزارة العدل
عمرو خليفة - جودت عيد
أكدت المستشارة سـوزان مهنا مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل أن اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بالوزارة انتهت من إعداد التقرير المختص بذوي الاحتياجات الخـاصـة، المقرر تقديمه للجنة ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، تقرير مكافحة التمييز ضد المرأة وغيرها من التقارير الدولية المطلوبة من مصر.

وأضافت أن اللجنة قامت بالرد على تقرير هـيـومـن رايـتـس عـن مـصـر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وأشارت إلى أنه تم اعــداد التقرير المقرر تقديمه إلـى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان.
loading...

ترشيحاتنا

إرادة من حديد.. متسابقة تزحف على الأرض رغم كسر قدمها للوصل لخط النهاية.. فيديو

شاهد.. خطابات سرية من عبد الحكيم عامر لـ جمال عبد الناصر تعرض لأول مرة

إبراهيم حسن يكشف تطورات شكوى المصري للاتحاد الإفريقي

صدام جديد مرتقب بين تركيا وأمريكا

شاهد.. تامر حسني يحتفل بـ سبوع مولوده الثالث آدم

تعرف على سر وضع ملك السعودية الردة على الطعام

اقضي على مشاكل الهضم فى 3 أيام بهذا المشروب

إبراهيم حسن يكشف عن دور انجلترا في خروج مصر من مونديال 94..فيديو

علي جمعة يكشف عن أسهل طريقة لمحو كبائر الذنوب

علي رجائي: ضربنا 9 صواريخ في مسابقة المباريات الحربية بالصين بدقة 100%

الأهلي يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا لـ اليد

طلب غريب من توفيق عكاشة لرئيس تحرير برنامجه على الهواء..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية بسبب السوشيال ميديا..فيديو
حفيد لاظوغلي يكشف لـ محمود سعد كيف أصبحت الأسرة من الأمراء.. فيديو
حماية المستهلك: تعويض كل من يعاني من عدم حصوله على سرعة الإنترنت المتعاقد عليها
مشروع قانون لمنح الموظف 80% من قيمة راتبه عند سن المعاش
حماية المستهلك: تسعيرة المحمول والإنترنت في مصر أقل من دول كثيرة بالعالم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟