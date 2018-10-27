نائب: مجموعات التقوية الحل الأمثل للقضاء على الدروس الخصوصية

عبر النائب حمدي عبد الوهاب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، عن تأييده الكامل لإصدار قانون يجرم الدروس الخصوصية، لما تحدثه الأخيرة من تقاعس المعلمين عن أداء عملهم.



وقال "عبد الوهاب" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن الحل الأمثل للخلاص من الدروس الخصوصية، هو عودة مجموعات التقوية بالمدارس، التى كانت موجودة من قبل، مقابل هامش ربح يحصل عليه المدرس.



وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أنه يجب تكثيف الوعي المجتمعي، لانتشال فكرة المجتمع المرتبطة دائمًا بالدروس الخصوصية.



وكان تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المدرسين أثناء قيامه بمعاقبة وضرب تلاميذه بمركز دروس خصوصية مما دفع وزارة التعليم لإعلانها عن إعداد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية وتقديمه للبرلمان قريبا.