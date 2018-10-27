البترول تعتزم انشاء بوابة إلكترونية لتسويق المناطق النفطية

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن اعتزام وزارته إنشاء بوابة مصر الالكترونية لتسويق المناطق البترولية للبحث والاستكشاف بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

وقال وزير البترول في تصريحات صحفية له، أن تلك البوابة ستمثل عامل تسويقى فعال لجذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية بقطاع البترول باستخدام التكنولوجيا لما ستوفره من بيانات كاملة عن تلك الفرص للشركات العالمية .

وأشار "الملا" أن انشاء تلك البوابة يأتي في اطار تبني الدولة اصلاحات اقتصادية في مجال البترول للمساهمة في زيادة استثمارات الشركات الاجنبية للبلاد، بالتزامن مع اجراءات الحكومة لتنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات النفطية.