لفتة إنسانية من ملائكة الرحمة بمستشفى أسوان الجامعى .. فريق التمريض يحتفل بعيد ميلاد المريض حسن.. صور

الشاب حسن في الـ 24 من عمره أصيب بشلل رباعى في حادث دراجة بخارية أليم

التمريض يشتروا " تورته وزينة " من حسابهم الخاص لهذا الإحتفال

أسرة " حسن " تشهد إحتفال التمريض والأطباء بعيد ميلاده بالمستشفى الجامعى

الفرحة ترتسم على وجه " حسن " للإحتفال بعيد ميلاده

رئيس جامعة أسوان يقرر تكريم طاقم التمريض على هذه اللفتة الكريمة للإحتفال بعيد ميلاد مريض





دائمًا يلقب العاملون في قطاع التمريض بملائكة الرحمة، ليس فقط لما يقدموه من خدمات إنسانية جليلة لأى حالة مرضية يتم إحتجازها لتلقي العلاج في أي من الصروح الطبية سواء مستشفيات عامة حكومية مركزية أو خاصة ، ولكن أيضًا لتراحمهم وتعاطفهم من أى حالة مرضية تكون معرضة لإصابات بالغة.





وهذا ما شهدته مستشفى أسوان الجامعى فى قصة واقعية وتعتبر هي الأولى من نوعها داخل هذا الصرح الطبى، حيث أقدم فريق وطاقم التمريض بقسم العناية المركزة داخل المستشفى على رسم الابتسامة والسعادة على وجه مريض مصاب بمرض الشلل الرباعى منذ نحو شهرين نتيجة حادث أليم تسبب له في هذه الحالة، وقام طاقم التمريض عند علمهم بموعد عيد ميلاده بمبادرة إنسانية رائدة وتعبر عن إنسانيات طيبة وروح أخلاقية رفيعة، كما تمثل نوع من المشاركة الإيجابية من نفوس صافية دائمًا تسعى للخير حيث قاموا بتوفير تكلفة ذلك من خلال الصرف من مبالغهم المالية الخاصة بهم على تنظيم هذه اللفتة للشاب المريض كدعم نفسى له ولرفع الروح المعنوية لمساعدته فى زيادة نسبة الشفاء.





الشاب "حسن . م" يبلغ من العمر 24 عامًا تعرض قبل شهرين لحادث أليم في دراجة بخارية أدى إلى إصابته فى النخاع الشوكى وكسر في الفقرات العنقية مما تسبب فى إصابته بشلل رباعى يعجز خلاله الشاب عن الحركة تمامًا، ولا يستطيع أن يتنفس سوى بواسطة جهاز تنفس صناعى، وظل على حالته هذه لأكثر من شهرين داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعى يتلقى خلالها العلاج اللازم على سرير المستشفى.





من جانبه قال الدكتور مصطفي الترياقى طبيب بقسم العناية المركزة بالمستشفى إن الحالة الطبية لحسن تتمثل في الشلل الرباعى حيث يظل على حالته ملازمًا الفراش ولا يستطيع سوى أن يحرك بصره ولسانه، ولوجود صعوبة فى التنفس لزم توصيل جهاز تنفس صناعى له، فهو لا يستطيع سوى أن يحرك عينيه.





وتابع الدكتور مصطفى الترياقى بأن طاقم التمريض فى قسم العناية أوضح له بأن اليوم يصادف يوم ميلاد المريض "حسن "، وأن التمريض يرغب فى الاحتفال بعيد ميلاده، فأعجبتنى الفكرة ووافقت عليها، خاصة أنها تعد نوعًا من أساليب العلاج النفسى المتقدم للمرضى وخاصة الحالات المصابة بشلل رباعى التى تعانى من الإكتئاب بسبب ملازمتها الفراش ، ويعد هذا النوع من الإحتفال مساهمة فى تخفيف العبء النفسي على المريض ورفع الروح المعنوية له وإدخال السرور على قلبه وتحسين نسب الشفاء للمريض كما هو متبع بالصروح الطبية فى أوربا وأمريكا.





وأضاف أن علامات السعادة والإبتسامة ارتسمت على وجه المريض أثناء إحتفال شباب التمريض بعيد ميلاده وأعرب عن شكره الجزيل لهم على موقفهم الإنساني.





وقام طاقم التمريض بالتواصل مع أسرة المريض، وبالفعل حضرت والدته وأشقاؤه، وأبدوا سعادتهم بما يفعله الطاقم الطبي مع ابنهم، خاصة بعد أن فوجئوا بقيام التمريض بقص شعر المريض وتقليم أظافره وتهيئته تمامًا لهذه المناسبة السعيدة، ثم قاموا بشراء تورتة وبالونات متعددة الألوان، وقاموا بتعليق بعض الزينة حول سرير المريض بالعناية وبدأت الاحتفالية التى استغرقت وقت قصير لا يتجاوز الـ10 دقائق، قام خلالها الطاقم الطبي ترديد أغانى أعياد الميلاد مثل "سنة حلوة يا جميل" وغيرها .





كما أن المريض "حسن" أكل من التورتة ثم تم توزيعها على باقى المرضى المسموح لهم بالأكل داخل العناية، بجانب طاقم التمريض وأسرة المريض حيث أن المريض شعر بسعادة غامرة وكان واضحًا من نظراته وإبتسامته.



