وكيل تعليم دمياط : نسعى لإرساء مفهوم لا للدروس الخصوصية

قال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط "لصدى البلد" ان المديرية تسعى للقضاء نهائيا على الدروس الخصوصية وذلك من اجل مصلحة الطالب وتعليمات الوزارة بمكافحة الدروس الخصوصية والحد منها ولذلك تم اطلاق مبادرة (شارك_تعلم_بالمجانية) والتي تم أطلقها لتكون بمثابة بداية بجميع مدارس المحافظة،.



وأضاف أن مدرسة دمياط الثانوية العسكرية ومدرسة اللوزي الثانوية بنات ومعظم المدارس بالمحافظة بدأت بالفعل في تنفيذ المبادرة وتتنافس على مجموعات التقوية المجانية لإرساء مفهوم لا للدروس الخصوصية.



وأكد :سويلم" أنه في إقبال شديد يعد للمرة الأولى في دمياط، تزاحمت طلاب وطالبات المدارس الثانوية بصفوفها الثلاث في أعداد كبيرة لاتقل عن 2000 طالب وطالبة لحضور هذه المجموعات وكذلك تسابق معلمي المحافظة.



وأضاف "سويلم" أن دمياط أعلنت مكافحتها للدروس الخصوصية وتشرع في القضاء عليها بتلك المجموعات المجانية التي سوف تستمر كل أيام الجمعة والسبت طوال العام الدراسي بجميع الإدارات التعليمية.