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أخبار البلد

هاشتاج الأهلي والاتحاد جمهور واحد يتصدر تويتر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:19 م
صدى البلد
محمد بدران
تصدر هاشتاج "الأهلي والاتحاد جمهور واحد" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، للرد على محاولات الوقيعة بين مسئولى النادى الأهلى ونظرائهم فى السعودية.

وأعرب رواد موقع التدوينات المصغرة "تويتر" عن رفضهم لمحاولات تجديد الخلافات بين الطرفين، مؤكدين أن جماهير الأهلي المصري والاتحاد السعودي جمهور واحد.

يأتى ذلك بعد الإعلان عن إقامة مباراة السوبر المصرى السعودى، التى تجمع بين فريقىّ الأهلى المصرى واتحاد جدة السعودى، والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر المقبل بالقاهرة.
هاشتاج الأهلي والاتحاد جمهور واحد يتصدر تويتر
هاشتاج الأهلي والاتحاد جمهور واحد يتصدر تويتر
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