أجندة الحوادث.. محاكمة قتلة الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.. والحكم فى طعن الحكومة على وقف قرار منع حفيدة مبارك من السفر

إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ فض اعتصام رابعة

محاكمة قاتل زوجته فى دار السلام

الحكم فى إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخاري





تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بالمحكمة الجزئية بايتاى البارود برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسني عبدالحليم، اليوم السبت، نظر جلسات محاكمة المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون والمتهم فيها الراهب المشلوح أشعياء المقاري والراهب فلتاؤس المقاري.





وكانت هيئة المحكمة، استمعت خلال الجلسة الماضية في 27 سبتمبر الماضي لطلبات دفاع المتهمين، وحضر المتهم الأول وائل سعد تواضروس الجلسة محبوسًا فيما غاب المتهم الثاني فلتاؤس المقاري لخضوعه للعلاج في مستشفى قصر العيني بالقاهرة.





وقال المستشار جمال طوسون رئيس المحكمة، إن المحكمة وصلها خطاب من مدير مستشفى قصر العيني يؤكد فيه أن المتهم الثاني في القضية يتعذر عليه الحضور إلى المحكمة،لأن حالته غير مستقرة إذ يعاني من كسر بفقرات الركبة والكاحل الأيمن والأيسر.





وقررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، لسماع الشهود والاطلاع على أوراق القضية.





وسبق أن قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهمامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار بعد أن انتهت نيابة استئناف الإسكندرية من تحقيقاتها في واقعة القتل.





وترجع أحداث الجريمة إلى العثور على جثة الأنبا إبيفانيوس مقتولًا بدير الأنبا مقار في وادي النطرون صباح يوم الأحد الموافق 29 يوليو الماضي، وأصدر البابا تواضروس قرارا بتجريد الراهب أشعياء المقاري من الرهبنة فيما جرى نقل 6 رهبان من دير أبو مقار لضبط الرهبنة توفي أحدهم وهو الراهب زينون المقاري في دير المحرق بأسيوط.





كما تصدر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، الحكم فى طعن هيئة قضايا الدولة المقامة بالوكالة عن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك من السفر خارج البلاد.





اختصم الطعن المودع برقم 14815 لسنة 61 قضائية علّيا، جمال محمد حسنى مبارك.





كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت، فى نوفمبر 2014، بقبول طعن جمال مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.





وكان "علاء وجمال" نجلا الرئيس المخلوع تقدما بطعن على قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وحملت الدعوتان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.





وتنظر الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى السيد فى "فض اعتصام رابعة العدوية".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.





والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.





وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.





فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على النمر، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم، وطارق خميس وأيمن فرحات، وأمانة سر خالد شعبان وشريف محمد، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل زوجته فى دار السلام.





كشفت تحقيقات المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، عن قيام المتهم عماد مصطفى بقتل زوجته المجنى عليها رشا كامل حنفى عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لتنفيذ مأربه أسلحة بيضاء ثلاث "سكاكين" ودعاها لمحادثتها بمسكنه ضامرا فى نفسه شرا، ولما ظفر بها أشهر سلاحه الأول وطعنها فى مواطن الحياة بجسدها، حتى فارقت الحياة قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق على للنحو المبين بالتحقيقات.





وتصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم فى الطعن المقام من أحمد عبده ماهر، لإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعواه المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخارى من الأحاديث المدسوسة، على حد وصفه.





واتهم ماهر في طعنه الذي حمل رقم 987 لسنة 58 ق، شيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واضاف أن هذه الأحاديث تطعن في مصداقية القرآن الكريم، وتشكك فيه وتثير البلبلة في عقول ونفوسالمسلمين في دينهم وكتابهم المقدس.



