هدى عبد الناصر: بابا كان مصوراتي محترف ولعيب تنس كبير.. فيديو

كشفت هدى عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عن هوايات والدها، والرياضات التي كان يحب أن يمارسها.



وأضافت "عبد الناصر"، خلال حوارها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن والدها كان يهوى التصوير كثيرًا، قائلة، "كان لما يجيله كاميرا جديدة؛ يدينا القديمة، عشان كدة طلعنا كلنا بنعرف نصور".



وأشار إلى أنه كان يمارس لعبة التنس في منزله، من خلال ملعب شيده داخله، مشيرة إلى أنه كان يلعب التنس دائمًا مع مدرب للعبة.