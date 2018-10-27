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أخبار البلد

الحبيب علي الجفرى يعزي الأردن في ضحايا السيول

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
صدى البلد
محمد بدران
قدم الداعية الاسلامي الحبيب على الجفرى، امس الجمعة، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" العزاء لملك الأردن والشعب الأردني بمصابهم الأليم بسبب حادث السيول التي جرفت منطقة البحر الميت.

وكتب الجفرى: "‏‏اللهم الطف بإخوتنا في الأردن، وأنزل السكينة على قلوب ذوي الضحايا، واخلفهم فيهم بخير، وتقبل من غادر دنيانا في الشهداء، وعجّل بالشفاء للمصابين، يا أرحم الراحمين".

يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ، امس الاول الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 14 شخصا، وفقدان 8 أشخاص في منطقة البحر الميت.
الحبيب علي الجفرى يعزي الأردن في ضحايا السيول
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