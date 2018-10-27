ياسمين الخطيب: ختان الإناث والحجاب لم تناقشا بجرأة قبل السوشيال ميديا

قالت الكاتبة ياسمين الخطيب، إن السوشيال ميديا تعد نافذة علي العالم خاصة للفتيات اللواتي يعشن في القري والمناطق النائية، ويفتقرن للتنوع في المعروض قبل أنتشار السوشيال ميديا.



وأوضحت ياسمين خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "الوتر" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن هناك العديد من القضايا التي لم تنل فرصتها الكاملة من النقاش قبل السوشيال الميديا مثل ختان الأناث والحجاب، والتي أصبحت مناقشتها أكثر جرأة بعد انتشار السوشيال ميديا.



وأشارت الكاتبة، إلى أن هناك فرق بين التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، التي يتفاعل بها المواطنين دون أن يقتصروا على تلقي المعلومات فقط.