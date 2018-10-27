ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ياسمين الخطيب: ختان الإناث والحجاب لم تناقشا بجرأة قبل السوشيال ميديا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الكاتبة ياسمين الخطيب، إن السوشيال ميديا تعد نافذة علي العالم خاصة للفتيات اللواتي يعشن في القري والمناطق النائية، ويفتقرن للتنوع في المعروض قبل أنتشار السوشيال ميديا.

وأوضحت ياسمين خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "الوتر" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن هناك العديد من القضايا التي لم تنل فرصتها الكاملة من النقاش قبل السوشيال الميديا مثل ختان الأناث والحجاب، والتي أصبحت مناقشتها أكثر جرأة بعد انتشار السوشيال ميديا.

وأشارت الكاتبة، إلى أن هناك فرق بين التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، التي يتفاعل بها المواطنين دون أن يقتصروا على تلقي المعلومات فقط.
loading...

ترشيحاتنا

في بيان رسمي.. الأهلي يعلن 27 نوفمبر موعدا للسوبر المصري السعودي

في يومه العالمي.. 9 نصائح للعناية بالعمود الفقري أبرزها تجنب المذاكرة على السرير.. ودراسات حديثة تكشف 3 حلول لعلاجه تغنى عن الجراحة

منتخب الناشئين يضم 3 لاعبين من الأهلي

علي رجائي: ضربنا 9 صواريخ في مسابقة المباريات الحربية بالصين بدقة 100%

في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز .. عانت من الوحدة والخوف بعد فقدان زوجها

إبراهيم حسن يكشف تطورات شكوى المصري للاتحاد الإفريقي

الأهلي يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا لـ اليد

شاهد.. خطابات سرية من عبد الحكيم عامر لـ جمال عبد الناصر تعرض لأول مرة

رقم قياسي مميز للحارس المصري محمد عواد مع الوحدة بالدوري السعودي

مصدر يكشف الحالة الصحية لرئيس الجابون بعد دخوله مستشفى في السعودية

طلب غريب من توفيق عكاشة لرئيس تحرير برنامجه على الهواء..فيديو

بشرى سارة من وزارة الزراعة عن أسعار البطاطس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

حماية المستهلك: تعويض كل من يعاني من عدم حصوله على سرعة الإنترنت المتعاقد عليها
مشروع قانون لمنح الموظف 80% من قيمة راتبه عند سن المعاش
حماية المستهلك: تسعيرة المحمول والإنترنت في مصر أقل من دول كثيرة بالعالم .. فيديو
ابنة عبد الناصر تكشف أسرارا عن حياة والدها.. وتوجه طلبا للسيسي.. فيديو
مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟