البحث العلمي: كل مؤسسات الدولة تهتم بالابتكار وريادة الأعمال

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن كل مؤسسات الدولة تهتم بالابتكار وريادة الأعمال في الوقت الحالي، ولدينا طريقة واضحة وبرامج وخطط للتعامل مع الأفكار المبتكرة والمميزة .



وأضاف "صقر" خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة " دي إم سي"، الجمعة، أن أكاديمية البحث العلمي تعمل على تنمية الابتكار والإبداع للأطفال كذلك حتى نطور من طريقة تفكيرهم، ولدينا برامج تعليمية تعمل على تنمية وتطوير الإبداع والإبتكار.



وأوضح "صقر" أن أكاديمية البحث العلمي تعمل على حث ودعم البحث العلمي وليس تنفيذه.