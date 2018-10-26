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برلمان

برلمانى يوضح آخر تطورات تصالح الدولة مع البناء على الاراضى الزراعية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
أسامة علي
قال النائب بدوى النويشى، وكيل الادارة المحلية بمجلس النواب، أن وزارة الزراعة لم تنتهِ إلى الآن من وضع مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء علي الاراضى الزراعية.

واوضح النويشى لـ"صدى البلد" أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجه المحافظين بضرورة التصدى بكل حزم لمحاولات التعدى على الاراضى الزراعية فى مرحلة المهد، ومتابعة إزالة المباني التى صدر ضدها قرارات بالازالة.

وأكد "النويشى" أن الاراضى الزراعية تمثل قوة إقتصادية للدولة ولا يمكن قبول التعدى عليها بأى شكل من الاشكال، لافتا إلى أنه يقترح أن تتصالح الدولة مع التعديات على الاراضى الزراعية للمبانى التى دخلت الحيز العمرانى لأى كتلة سكنية ووصلت إليها كافه الخدمات من مياه وكهرباء، وإزالة أى مبان خارج الكتلة السكنية لان توصيل المرافق إليها سيكلف الدولة كثيرا إضافة إلى أنها تسمح بالتمدد فى التعديات.
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