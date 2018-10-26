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ديني

هل لصلاة الاستخارة وقت محدد.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي من سائل يقول " هل لصلاة الاستخارة وقت محدد".

أجاب مستشار المفتي، خلال لقائه على فضائية "الناس" أن صلاة الاستخارة ، تصلي في أي وقت وليس لها وقت محدد، لكن لها أوقات محببة، وهو بين الآذان والإقامة ، والأفضل في الثلث الأخير من الليل.

وتابع: صَلاةُ الاسْتِخارةِ صَلاةٌ تُؤدَّى لِطَلَبِ الخِيَرَةِ من الله في أمورِ الدُّنيا كالزَّواجِ والعَملِ والسَّفَرِ والتِّجارةِ وغيرِها، وهيَ رَكعَتان يُصلِّيهمَا المُسلم إذا اخْتار بَين أمرين، داعيًا الله عَزَّ وجَلَّ بدعاءٍ مَخصوص أن يوفِّقه إلى ما فيهِ الخَير.

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