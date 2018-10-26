تأهل 5 فرق لزوجي الرجال لربع نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

تأهلت 5 فرق لزوجي الرجال لربع نهائي بطولة مصر الدولية الرابعة للريشة الطائرة اليوم الجمعة، والتي تستضيفها صالة 4 باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 25 حتى 28 أكتوبر الجاري.



فيما لم يحالف التوفيق لاعبي منتخبنا للوصول للأدوار النهائية على صعيد الرجال أو السيدات، حيث انتهت مغامرتهم عند دور الـ16 من البطولة الدولية.



ومن المقرر، أن تستكمل غدًا منافسات البطولة بإقامة دور الثمانية من منافسات الفردي "رجال - سيدات"، والزوجي "رجال وسيدات" والزوجي المختلط.



ويشارك في البطولة 30 دولة وهم "أمريكا - غانا - الأردن - أذربيجان - سويسرا - باكستان - فنلندا - أرمينيا - التشيك - اليونان - بلجيكا - المكسيك - لوكسمبورج - البحرين - مالطا - فرنسا - الهند - ماليزيا - أوغندا - نيجيريا - لاتفيا - موريشيوس - ايرلندا - ميانمار - بيلا روسيا - ليتوانيا - سريلانكا - المجر - الجزائر، إضافة إلى مصر البلد المنظم".