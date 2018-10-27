ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:03 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من شخص، قال فيه: "ما حكم الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين؟".

وأجاب الدكتور علي جمعة، بأن اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين والاعتماد عليهم في جلب الخير أو دفع الشر؛ نهى عنه الشرع؛ فعن عمران بن حصين- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ» رواه البزار بإسناد حسن.

وتابع: "جعل النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- إتيانَ هؤلاء وتصديقَهم؛ مانعًا من قبول العمل" فقال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» رواه مسلم عن بعض أزواج النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-.
loading...

ترشيحاتنا

يد الزمالك إلى نهائى بطولة افريقيا بعد الفوز على كينشاسا

أبو العينين: وقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو

قتله حداد بـ فأس.. كشف غموض العثور على جثة عامل بمصرف في كفر الشيخ

إعلامي يطالب بتكريم أبو العينين لدوره في رفع اسم مصر عالميا

وزيرة الهجرة تعلن عن آخر تطورات إنشاء شركة برأس مال المصريين بالخارج.. فيديو

الاتحاد السعودي يصدر 3 قرارات نارية ضد رؤساء الاندية.. صور

جاريث بيل يوجه رساله شديدة اللهجة لبرشلونة قبل الكلاسيكو

صحيفة إيطالية: واشنطن وموسكو تتنافسان على التحالف مع القاهرة

مشروع أردوغان المجنون يفشل قبل أن يبدأ.. قناة إسطنبول خطة بلا جدوى أو مصدر للتمويل.. الغموض يحيط بمصيرها في ظل الأزمة الاقتصادية.. وغرضها دعائي بحت

شاهد.. عروس مصرية تشعل حفل زفافها: اتجوزته اتجوزته

لاعب يبكي بسبب الجماهير وتوقف المباراة بالدوري الاماراتي.. فيديو

شاهد.. لقطات مرعبة لهبوط طائرة الأمير هاري وزوجته ميجان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

ابنة عبد الناصر تكشف أسرارا عن حياة والدها.. وتوجه طلبا للسيسي.. فيديو
مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات
قائد فريق السماء الصافية يكشف سر تفوق مصر بمسابقة المباريات الحربية الدولية
أبو العينين بعد حصده جائزة الشرف والعطاء الاجتماعي لعام 2018: السيسي بنى مصر الحديثة وحافظ على أمنها.. ووقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو
موجز الأخبار.. السيسي يهنئ نظيرته الإثيوبية.. ورسالة تامر حسني لزوجته

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟