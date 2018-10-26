شاهد.. خطابات سرية من عبد الحكيم عامر لـ جمال عبد الناصر تعرض لأول مرة

نشرت هدى عبد الناصر، نجلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خطابين سريين أرسلهما عبد الحكيم عامر لJ جمال عبد الناصر من خلال كتابها الجديد عن والدها.



وتضمن الخطابان اللذان تم عرضهما من خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "سي بي سي" ، تقديم عبد الحكيم عامر لاستقالته، ومطالبته بالموافقة على ابتعاده عن الحياة العامة تماما.



وأكدت الدكتور هدى أن عبد الحكيم عامر تقدم باستقالته لجمال عبد الناصر 3 مرات، مشددة على أنه طلب من الرئيس الراحل العودة للجيش لكن الأخير رفض ذلك الطلب.