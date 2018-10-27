جهود الحكومة في تنمية الثروة المعدنية.. وزير البترول يعلن عن مشروع قانون للنهوض بالقطاع المعدني.. وطاقة البرلمان: يناقش الأسبوع المقبل.. ولابد من إتاحة الفرصة كاملة للاستثمار

طاقة البرلمان تناقش مشروع قانون الثروة المعدنية الأسبوع المقبل

نائب يطالب بإصدار التراخيص للمستثمر بمجرد الإخطار

برلماني: مشاركة القطاع الخاص فى استخراج الثروة المعدنية يحكم الرقابة عليها





تعكف وزارة البترول حاليًا، على إعداد مشروع لتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية، حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال كلمته بالغرفة التجارية الأمريكية، أن الوزارة ما تزال تدرس اختيار أفضل الحوافز، لجذب المستثمرين فى قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن القانون سيعمل على توفير المنفعة العادلة بين الحكومة والمستثمر.





الأمر الذي أكد على أهميته لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، كخطوة لنهضة قطاع الثروة المعدنية، لاسيما وأن مصر غنية به كثيرًا، إلا أنها تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات، لتمكين المستثمرين بشكل أفضل.





بداية، قال النائب غريب حسان، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش خلال الأسبوع المقبل، مشروع قانون الثروة المعدنية، بعد تقديمه من الحكومة ممثلة فى وزارة البترول.





وأضاف "حسان" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأننا سنعمل خلال مناقشة مشروع القانون، على خروجه بالشكل الذى يمًكن المستثمرين، سواء مصريين أو أجانب، من الاستثمار فى قطاع الثروة المعدنية.





وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، على أنه رغم ما تتمتع به مصر من ثروة معدنية، إلا أن الحكومة لم تقم بالإجراءات اللازمة للنهوض بالقطاع.





من جانبه، أكد بدير عبد العزيز، عضو اللجنة، أن الثروة المعدنية تشكل وحدها 5% من الموازنة العامة للدولة، إلا أنه لم يتم استغلالها إلى الآن، باستثناء الرمال السوداء، التى بدأ التحرك بشأنها؛ بعد توجيهات الرئيس السيسي.





وطالب "عبد العزيز"، لـ"صدي البلد" بتيسير المشروعات الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية، بأن يكون الترخيص للمستثمر بمجرد الإخطار؛ طالما أن الدراسة المقدمة منه مستوفية للشروط، التى تضعها الحكومة.





وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أنه رغم ما تتمتع به سيناء من ثروة معدنية هائلة؛ إلا أنه لا يوجد استغلال لها، فلا يوجد سوي مصنع منجنيز واحد بها، إضافة إلى مصنع آخر لتدوير الرمال لصناعة الزجاج.





وفى السياق ذاته، قال النائب السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الثروة المعدنية يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص إلى جانب الحكومة وهذا يثري القطاع ويعمل على تقدمه، دون أن تتكبد خزينة الدولة أي تكاليف.





وأضاف "حجازي" فى تصريحات خاصة، أن مشروع القانون يتضمن أيضًا وضع شروط للاستكشاف وإحكام الرقابة على الثروة المعدنية لاسيما المحاجر التى تعانى من عدم الرقابة عليها.



