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منوعات

شابة تزيل سرة بطنها لتهديها إلى حبيبها السابق.. صور

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:24 ص
صدى البلد
أحمد شريف
أزالت إمرأة تبلغ من العمر 23 عامًا سرة بطنها وأعطتها لصديقها السابق كهدية.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، خضعت باولينا كاسياس لانديروس ، من خاليسكو في المكسيك ، إلى العديد من العمليات الجراحية مثل "مشد الظهر" الذي يتضمن ثقوبًا على جانبي العمود الفقري ، وعملة شطر لسانها إلى نصفين.

وقررت في وقت لاحق إزالة سرة بطنها قبل أن تعطيها كهدية لحبيبها دانيال راميريز في عام 2015.

ولكن بعد الإزالة قالت إنها تأسف في النهاية لقرارها الذي يصفها بأنها "متهورة" و "مندفع".

قالت بولينا إنها عرفت أنها تريد أن تعطي جزء من جسدها لحبيبها السابق دانيال باعتباره رمزًا مميزًا للحب.
شابة تزيل سرة بطنها لتهديها إلى حبيبها السابق.. صور
شابة تزيل سرة بطنها لتهديها إلى حبيبها السابق.. صور
شابة تزيل سرة بطنها لتهديها إلى حبيبها السابق.. صور
شابة تزيل سرة بطنها لتهديها إلى حبيبها السابق.. صور
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