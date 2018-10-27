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منوعات

ردة فعل أب حاول مخمور اقتحام منزله

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لاب غاضب يفقد رجل مخمور الوعي بعد لكمة بعنف بعد ان أقدم على الصراخ خارج حديقة منزل الاب.

يظهر الفيديو الشخص الغريب ، الذي كان يرتدي قفازات سوداء ، نازعًا قميصه، خارج المنزل في مدينة بوشهي في هيرتفوردشاير.

وبدأ الرجل المخمور بالتعدي لفظيا على صاحب البيت وزوجته اللذان استيقظ طفلهما من صوت الرجل العالي وهو يصيح خارج منزلها.

ووقف الأب على باب المنزل ليمنع المخمور من دخوله الذي ظل يدفعه بعيدا في محاولة لدخول المنزل، وسط صراخ وبكاء الطفل صاحب المنزل.

لينهي الأب الموقف بلكمة عنيفة في وجه الرجل المخمور ويسقطه أرضًا، بعد الصراخ فيه الأب للابتعاد عن منزله.


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