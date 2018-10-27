حضري المربى بنصف التكلفة وبمذاق لا يقاوم

جددى لأطفالك فى سندوتشات المدرسة وحضرى مربى بمذاق صحي ولذيذ وبتكلفة أقل من المحلات على طريقة الشيف إلهام فتحى.



كل ما تحتاجين لإعداد مربى اليوسفى والجزر ..



قشر نصف كيلو يوسفى مقطع مكعبات صغيرة جدا

عصير 2 ليمونة كبيرة

عصير كيلو يوسفى

2 2/1 كيلو سكر

2 كيلو جزر مغسول ومقشر



طريقة التحضير مربى اليوسفي والجزر



فى وعاء على النار أضيفى كافة المقادير وثم أضيفى السكر وعندما تبدأ فى الغليان

أهدئى النار على المربى و قلبى الخليط باستمرار حتى تبدأ ا ظهور فقاعات و استمرى فى التقليب حتى يغلظ قوامها و اطفى النار واتركيها حتى تبرد و فرغيها فى برطمانات زجاجية