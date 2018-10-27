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منوعات

إجبار جرو على تدخين السجائر من قبل أصحابه

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:30 ص
صدى البلد
أحمد شريف
أُجبر جرو صغير من نوع ستافوردشاير بول على تدخين سيجارة من قبل مالكيه كدعابة تثير ضحكهم.

وتسبب الفيديو في غضب عارم بمواقع التواصل، حيث صور الجرو النائم وهو مستلقٍ على ظهره في حضن امرأة ، ثم بدا أن راتياكورن برانجثونج وشريكها تانجو يضعان سيجارة بين شفاه الجرو واشعلاها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يمكن سماع النساء تضحكن في الخلفية، كما استنشق الجرو الصغير السيجارة.

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