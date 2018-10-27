إجبار جرو على تدخين السجائر من قبل أصحابه

أُجبر جرو صغير من نوع ستافوردشاير بول على تدخين سيجارة من قبل مالكيه كدعابة تثير ضحكهم.



وتسبب الفيديو في غضب عارم بمواقع التواصل، حيث صور الجرو النائم وهو مستلقٍ على ظهره في حضن امرأة ، ثم بدا أن راتياكورن برانجثونج وشريكها تانجو يضعان سيجارة بين شفاه الجرو واشعلاها.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يمكن سماع النساء تضحكن في الخلفية، كما استنشق الجرو الصغير السيجارة.



