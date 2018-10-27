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برلمان

طلب إحاطة لوزير النقل خاص بإعادة تشغيل قطار730 ببنى سويف

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسامة علي
تقدم بدوى النويشى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل بشأن توقف قطار رقم 730 عن العمل.

وأوضح "النويشى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن قطار 730 كان يعمل على نقل طلبة جامعة بنى سويف والموظفين من مركز الواسطة إلى محافظة بنى سويف.

وطالب "النويشى" بضرورة إعادة تشغيل هذا القطار لان توقفه إضافة إلى نقص المواصلات بين المركز والمحافظة يودى إلى تكدس طلبة الجامعة والموظفين كل يوم صباح بالمركز وذلك يتسبب فى أذدحام الطرق العامة فى ساعات الصباح الباكر إضافة إلى وصول تأخر الطلبة والموظفين عن دراستهم وعملهم.
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