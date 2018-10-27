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رياضة

إبراهيم حسن يكشف عن دور انجلترا في خروج مصر من مونديال 94..فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:26 ص
صدى البلد
نور عادل
كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول بنادي المصري البورسعيدي، عن دور انجلترا في خروج منتخب مصر الأول لكرة القدم من تصفيات كأس العالم 1994.

وقال إبراهيم حسن عبر مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش المذاع عبر فضائية صدى البلد أن مباراة مصر وزيمبابوي الشهيرة والطوبة التي ألقيت على مدرب فريق زيمبابوي وأخرجتنا من تصفيات كأس العالم 1994 كان وراها ضغط من جانب إنجلترا.

وأضاف:" انجلترا ضغطت بكامل قوتها من اجل اثبات حق منتخب زيمبابوي في إعادة المباراة التي تجمعه مع منتخب مصر وهو ماحدث لان لا يضيع حق وراءه مطالب".

واستطرد:" عكس ما حدث عام 1994 وجدت الحالة هنا في مصر حيث يرى الجميع ان ازمتنا في مباراة فيتا كلوب انتهت وان الأمر انتهى والخروج من البطولة أمر محسوم وهو عكس ما أراه واريد ان يصل هذا الاحساس الي الجميع".

كان فريق المصري، ودع منافسات الكونفدرالية بعدما تعرض للهزيمة على يد فيتا كلوب بأربعة أهداف نظيفة دون رد في منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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