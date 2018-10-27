مشروع قانون لمنح الموظف 80% من قيمة راتبه عند سن المعاش

قال عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب يطالب فيه بمنح الموظف عند بلوغه سن التقاعد 80% من قيمة راتبه.



وأضاف "الزنط"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع على قناة " DMC"، أن البعض يعتقد أن التزامات الموظف المحال للمعاش تقل، ولكن الحقيقة أنها تزيد سواء بالشيخوخة واحتياجه للعلاج أو احتياج أولاده للزواج والسكن، لافتا إلى أن المحال للمعاش يعاني كثيرا لقلة قيمة المعاش الذي يحصل عليه.



وتابع:" هناك فجوة كبيرة بين راتب الموظف أثناء الخدمة ومعاشه"، مشيرًا إلى أنه حصل على توقيع أكثر من 80 نائبًا في المجلس بتأييد مشروع القانون.



وأكمل:"طالبت بأن يتم أحتساب قيمة المعاش على الراتب المتغير وليس الأساسي، وطالبت بتطوير النظام الإكتواري المختص بالمعاشات و اشتراكات المؤمن عليهم، وطالبت بإنشاء مجلس قومي لإدارة أموال التأمينات"، مشددا على أن مشروع القانون يراعي من تقاعد فيما سبق، ففي حالة إقرار القانون يتم منح صاحب المعاش المزيد من العلاوات.