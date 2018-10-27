جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأدوية البشرية

أحبط رجال الجمارك بمنفذ أرقين برئاسة حمدي محمد مكي، محاولتي تهريب لكمية من النقد المصري وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون الجمارك.



ففي المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الخرطوم تم الاشتباه في الراكب ح. ا. ا. (سوداني الجنسية- 37 سنة) نظر لارتباكه، وبتفتيش حقائبة تبين وجود 138 ألف جنيه مصري مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته.



وفي المحاولة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات القادمة من الخرطوم، تم الاشتباه في الراكب ا. ا. ا. (سوداني الجنسية- 35 سنة) الذي ظهرت عليه علامات القلق عند طلب إنزال الأمتعه الشخصية الخاصة به، وبتفتيش الراكب وأمتعته الشخصيه تبين وجود 450 علبة دواء (فيتافيرول) بكل علبة 3 أشرطة وبكل شريط عشرة كبسولات بإجمالي 13 ألفا و500 كبسولة مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.



وقرر علي طلبة مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرين بالواقعتين.