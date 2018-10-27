تفعيل خدمة الواتس آب لتلقى شكاوى المواطنين من القطاع الصحي بالبحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن مبادرة "صوتك مسموع " لاستقبال شكاوى المواطنين فيما يخص القطاع الصحي بمحافظة البحر الأحمر من خلال خدمة الواتس آب على مدار ٢٤ ساعة.



وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ان تلك المبادرة هدفها الأول هو تحسين الخدمة الطبية في كافة مستشفيات ومرافق البحر الأحمر الصحية .



وأوضح مرعى انه سيكون هناك متابعة وتفاعل مع جميع الشكاوى والتحرك بشكل مباشر لحلها بجميع مدن البحر الاحمر السته مشيرا الى ان التفاعل والاستجابة على مدار ٢٤ ساعة.