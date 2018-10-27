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مرأة

مشروب سريع لتخسيس البطن وطرد السموم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:30 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانى بروز الكرش و تريدين تخسيس البطن بسرعة لا تتوقعينها يمكنك تناول المشروب التالى فهو يخلصك من السموم بسرعة لا تتوقعينها ويخلصك من انتفاخ البطن وظهور الكرش ويساعد على تفتيت الدهون والحصول على بطن مسطح.

كل ما تحتاجين لتخسيس البطن

ملعقتا طعام من بذور الشوفان
ملعقة طعام من بذور الكتان
5 إلى 7 ثمار خوخ مجفف منزوعة البذور
القليل من بودرة الكاكاو.
كوبًا من الماء

طريقة تحضير المشروب ...

اسلقى الخرخ ثم اضربيه فى الخلاط
في وعاء آخر تغلى بذور الشوفان والكتان وبوردة الكاكاو ثم قومى بتصفيتهم وأضيفيهم إلى الخلاط واطحينها لتحصلي على مزيج منسجم ومن دون تكتلات تناولي هذا الشراب يوميًا أثناء الإفطار ولمدة 30 يوم.
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