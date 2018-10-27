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هدى عبد الناصر تكشف أسرار من منزل والدها وقت خطاب التنحي.. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:05 ص
الرئيس الراحل جمال
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر
حمزة شعيب
أفصحت الدكتورة هدى عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عن كواليس خطاب تنحي الزعيم عقب هزيمة 1967.

وأضافت "عبد الناصر"، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، أن خطاب التنحي لم يكن مسجلًا، وأسرتها تابعت الخطاب من التليفزيون وفوجئت به، معلقة: " كلنا بكينا".

وأشارت إلى أن جموع المصريين أحاطت منزل الزعيم الراحل بمنشية البكري عقب عودته من قصر القبة، لافتة إلى أن زكريا محي الدين لم يتمكن من دخول محيط منزل والدة بسبب حشود المواطنين بخارجه.
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