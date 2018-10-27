اليوم.. انطلاق مؤتمر دراسات بنات الأزهر بالإسكندرية عن الاجتهاد في الفكر الإسلامي‎

تنطلق اليوم السبت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ، تحت عنوان “الاجتهاد في الفكر الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة” .



ويستمر المؤتمر لمدة يومين ، متضمنا ستة محاور ، وهي: المحور الأول (معالم الاجتهاد وضرورتة في الواقع المعاصر) ، ويشتمل عدة عناصر ،أهمها: مفهوم الاجتهاد وتاريخه وصوره ، والاجتهاد في الفكر الإسلامي بين التأصيل والتطبيق .



ويأتي المحور الثاني (ضوابط الاجتهاد وآلياته) متضمنا عدة عناصر منها: آليات الاجتهاد في الفكر الإسلامي ، والمناهج الفكرية في التعامل مع النصوص الشرعية .



ويشمل المحور الثالث (الاجتهاد والقضايا الفكرية المعاصرة) ستة عناصر ،منها: أثر الاجتهاد في تحقيق القيم والأخلاق الإسلامية .



وتدور عناصر المحور الرابع (الاجتهاد والتحديات المعاصرة ) حول موقف الجماعات المتطرفة من الاجتهاد وقضاياه ، وموقف المستشرقين من الدراسات الإسلامية .



كما يتضمن المحور الخامس (الاجتهاد والدراسات الإسلامية والعربية) عدة عناصر ، منها: جهود العلماء في دفع الشبهات عن مصادر الفكر الإسلامي .



ويتناول المحور السادس (الاجتهاد وأثره في الدرس البلاغي واللغوي) تسعة عناصر ، منها : جماليات النص في الفكر الإسلامي



يترأس المؤتمر الدكتورة بديعة على الطملاوى ، عميدة الكلية، وأمين المؤتمر الدكتورة أسماء السيد شعبان ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .



يأتي المؤتمر ، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور يوسف عامر ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والوجه البحري .