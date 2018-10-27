أستاذ طب نفسي: ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية بسبب السوشيال ميديا..فيديو

قال جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن حالات الخيانة الزوجية ارتفعت بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي.



واقترح "فرويز"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية ltc مساء الجمعة، أن الرجل الذي يتعرض للخيانة الزوجية عليه أن يجعل زوجته تتنازل عن حقوقها، ولا يفضح الأمر وينفصلوا في هدوء إذا أرادوا ذلك للمحافظة على الأطفال، معقبًا: "اللي ستره ربه ميفضحوش عبده".



وتابع:" الخيانة الإلكترونية مرتفعة بشكل كبير بين الرجال ولكن في حال تعرض النساء الى الخيانة الإلكترونية ويكتشف الأمر تكون كارثة".

