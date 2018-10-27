وصفة عجيبة لضبط هرموناتك وعلاج تكيس المبايض

تعانى نسبة كبيرة من السيدات من تكيس المبيض وأعراضه المزعجة يمكنك ضبط هرموناتك بوصفة سهلة وسريعه تساعد على ضبط هرموناتك وعلاج التكيس يقدمها موقع"بولد سكاى الهندى "



كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة ..



ملعقة طعام من دبس السكر

رأس من الثوم

ملعقة طعام من خل التفاح

القليل من البنجر المسلوق والمطحون

برش قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل

كوب من العسل الطبيعي

7 حبات برتقال مطحونة.



طريقة تطبيق المشروب ..



اخفقي كل المكونات مع ليترين من الماء حتى تحصلي على مزيج منسجم وضعي المزيج في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة. ويمكنك أن تشربي 3 أكواب منه يوميًا. ومع مرور الوقت ستتمكنين من التخلص من مشكلة تكيس المبيض.