محامية: حب الرجل لـ امرأتين مرفوض .. فيديو

قالت شيرين عبدالقادر، محامية، إنه من الصعب أن يحب الرجل امرأتين، معتبرة أن الرجل في تلك الحالة سيكون غير سوي، وهذا أمر مرفوض.



وأشارت "عبدالقادر"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc" مساء الجمعة، إلى أن الرجل يمكن أن يحتفظ بزوجته الأولى لأنها أم أولاده، ولكنه يحب زوجته الثانية، وعلينا الوقوف على أسباب زواج الرجل لسيدة أخرى.



وأضافت: "مينفعش أحب واحدة، واحتفظ بالثانية ودي إنسانة برده وليها مشاعر".