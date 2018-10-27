ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:32 ص
وزير الرياضة ورئيس
وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق قطار الشباب
أحمد أبوشوشة

شهدت محطة مصر مساء أمس الجمعة ، انطلاق أولى رحلات قطار الشباب بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد ، وذلك ضمن برنامج إعرف بلدك للعمل على تنشيط السياحة الداخلية لزيارة المعالم السياحية والاثرية بمدينتى الأقصر وأسوان ، وذلك فى إطار التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الشباب والرياضة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة خلال جولته داخل القطار على مجهود العاملين بسكك حديد مصر لما لمسه من مستوى الخدمة بالقطار ، كما اطمأن على راحة ركاب القطار من شباب وطلبة الجامعات المصرية.

وأكد رئيس الهيئة أن تشغيل قطارات الشباب ضمن برنامج (اعرف بلدك) بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من ٢٠١٨/١٠/٢٦ حتى ٢٠١٩/٤/١١ بمعدل قطاران أسبوعيا فى الاتجاهين قطار فى رحله الذهاب وقطار فى رحله العودة.

وأوضح رئيس الهيئة أن القطار يتكون من عدد 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي ٥١٦ راكب لكل رحلة وأن إجمالى عدد الرحلات ٢٤ رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي ٢٤٧٦٨ راكب ويقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة ٢١.٥٠ والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة ١٨.٣٠ أسبوعيا ويقف بمحطات (الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) .
وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور
وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور
وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور
وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور
وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور
وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور
وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور
وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور
loading...

ترشيحاتنا

سيدة تهشم رأس طليقها بشاكوش بسبب 40 جنيها بالصف

مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات

زكريا ناصف: حلمي طولان سبب أزمة الاتحاد مع الزمالك

إبراهيم حسن يكشف تطورات شكوى المصري للاتحاد الإفريقي

شابة تزيل سرة بطنها لتهديها إلى حبيبها السابق.. صور

مصدر يكشف الحالة الصحية لرئيس الجابون بعد دخوله مستشفى في السعودية

وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور

لاعب يبكي بسبب الجماهير وتوقف المباراة بالدوري الاماراتي.. فيديو

إرادة من حديد.. متسابقة تزحف على الأرض رغم كسر قدمها للوصل لخط النهاية.. فيديو

شاهد.. تامر حسني يحتفل بـ سبوع مولوده الثالث آدم

مشروع أردوغان المجنون يفشل قبل أن يبدأ.. قناة إسطنبول خطة بلا جدوى أو مصدر للتمويل.. الغموض يحيط بمصيرها في ظل الأزمة الاقتصادية.. وغرضها دعائي بحت

سيدة بدينة تتحول إلى مدربة كمال أجسام بسبب مقعد طائرة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية بسبب السوشيال ميديا..فيديو
حفيد لاظوغلي يكشف لـ محمود سعد كيف أصبحت الأسرة من الأمراء.. فيديو
حماية المستهلك: تعويض كل من يعاني من عدم حصوله على سرعة الإنترنت المتعاقد عليها
مشروع قانون لمنح الموظف 80% من قيمة راتبه عند سن المعاش
حماية المستهلك: تسعيرة المحمول والإنترنت في مصر أقل من دول كثيرة بالعالم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟