وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور



شهدت محطة مصر مساء أمس الجمعة ، انطلاق أولى رحلات قطار الشباب بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد ، وذلك ضمن برنامج إعرف بلدك للعمل على تنشيط السياحة الداخلية لزيارة المعالم السياحية والاثرية بمدينتى الأقصر وأسوان ، وذلك فى إطار التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الشباب والرياضة.



وأشاد وزير الشباب والرياضة خلال جولته داخل القطار على مجهود العاملين بسكك حديد مصر لما لمسه من مستوى الخدمة بالقطار ، كما اطمأن على راحة ركاب القطار من شباب وطلبة الجامعات المصرية.



وأكد رئيس الهيئة أن تشغيل قطارات الشباب ضمن برنامج (اعرف بلدك) بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من ٢٠١٨/١٠/٢٦ حتى ٢٠١٩/٤/١١ بمعدل قطاران أسبوعيا فى الاتجاهين قطار فى رحله الذهاب وقطار فى رحله العودة.



وأوضح رئيس الهيئة أن القطار يتكون من عدد 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي ٥١٦ راكب لكل رحلة وأن إجمالى عدد الرحلات ٢٤ رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي ٢٤٧٦٨ راكب ويقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة ٢١.٥٠ والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة ١٨.٣٠ أسبوعيا ويقف بمحطات (الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) .