كفر طهرمس في مأساة.. والأهالي: الميه بتيجى ساعة في اليوم

عرض الإعلامي محمد موسى، تقرير مصور من منطقة كفر طهرمس بمحافظة الجيزة، يرصد شكاوى الأهالي من عدم وصول المياه إليهم غير ساعة أو ساعتين يوميا.



وعقب "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، "المياه ياجماعة يامسئولين ياكبار.. هي شريان الحياة فبدون مياه لا توجد حياة"، موضحا أن منطقتي كفر طهرمس والثلاث طوابق من يعانون من الانقطاع المستمر للمياه.



ووجه" موسى"، سؤالا لرئيس شركة مياه الشرب بالجيزة: "هل تسمح بقطع المياه في منزلك إذا كان في إحدى المنطقتين، وهل سيتم حل هذه الأزمة بتوصيل المياه إلى المنازل عبر قنواتها الشرعية دون اللجوء إلى عربات المياه أم ستبقى المسكنات هي سيدة الموقف؟".



وقالت إحدى أهالي قرية، "الماية بتيجي ساعة أو ساعتين في اليوم"، وأضاف آخر: "يادوب بنلحق نملى جردل ماية نشرب منه"، وعقبت أخرى: "المياه مش بتكمل ساعة في اليوم، والمشكلة دي من 25 سنة"، واستطردت أخرى: "الماية بتزورنا مرة في اليوم".