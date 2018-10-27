ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

كفر طهرمس في مأساة.. والأهالي: الميه بتيجى ساعة في اليوم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
توك شو
عرض الإعلامي محمد موسى، تقرير مصور من منطقة كفر طهرمس بمحافظة الجيزة، يرصد شكاوى الأهالي من عدم وصول المياه إليهم غير ساعة أو ساعتين يوميا.

وعقب "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، "المياه ياجماعة يامسئولين ياكبار.. هي شريان الحياة فبدون مياه لا توجد حياة"، موضحا أن منطقتي كفر طهرمس والثلاث طوابق من يعانون من الانقطاع المستمر للمياه.

ووجه" موسى"، سؤالا لرئيس شركة مياه الشرب بالجيزة: "هل تسمح بقطع المياه في منزلك إذا كان في إحدى المنطقتين، وهل سيتم حل هذه الأزمة بتوصيل المياه إلى المنازل عبر قنواتها الشرعية دون اللجوء إلى عربات المياه أم ستبقى المسكنات هي سيدة الموقف؟".

وقالت إحدى أهالي قرية، "الماية بتيجي ساعة أو ساعتين في اليوم"، وأضاف آخر: "يادوب بنلحق نملى جردل ماية نشرب منه"، وعقبت أخرى: "المياه مش بتكمل ساعة في اليوم، والمشكلة دي من 25 سنة"، واستطردت أخرى: "الماية بتزورنا مرة في اليوم".
loading...

ترشيحاتنا

سيدة تهشم رأس طليقها بشاكوش بسبب 40 جنيها بالصف

أسرع وصفة لمحاربة احتقان الحلق بدون مضادات حيوية

مشروب سريع لتخسيس البطن وطرد السموم

تعرف على سر وضع ملك السعودية الردة على الطعام

يرى الألحان بإحساسه ..عازف ناي كفيف يعزف بدون نوتة موسيقية.. فيديو

الأمير علي ابن الحسين يوجه الشكر لنادي ليفربول

محامية: حب الرجل لـ امرأتين مرفوض .. فيديو

صحيفة إيطالية: واشنطن وموسكو تتنافسان على التحالف مع القاهرة

قائد فريق السماء الصافية يكشف سر تفوق مصر بمسابقة المباريات الحربية الدولية

اقضي على مشاكل الهضم فى 3 أيام بهذا المشروب

زكريا ناصف : الأهلي يلاقي الوصل الإماراتي بالتشكيلة الأساسية

سيدة بدينة تتحول إلى مدربة كمال أجسام بسبب مقعد طائرة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

فيديو

كفر طهرمس في مأساة.. والأهالي: الميه بتيجى ساعة في اليوم
محامية: حب الرجل لـ امرأتين مرفوض .. فيديو
يرى الألحان بإحساسه ..عازف ناي كفيف يعزف بدون نوتة موسيقية.. فيديو
أستاذ طب نفسي: ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية بسبب السوشيال ميديا..فيديو
حفيد لاظوغلي يكشف لـ محمود سعد كيف أصبحت الأسرة من الأمراء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟