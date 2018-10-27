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أبرزهن سيلينا جوميز.. وآخرهن مي حلمي.. نجمات تعرضن لأزمات صحية بسبب الانفصال

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
سعيد فراج
  • ساندي ابتعدت عن نشاطها الفني بسبب خلافات مع طليقها
  • سيلينا جوميز تصاب بانهيار عصبي

تعرضت عدة نجمات لصدمات عاطفية في حياتهن، بعد فشل ارتباطهن، وهو ما يؤثر سلبيا على أدائهن الفني أو الإعلامي.

تأتي المذيعة مي حلمي ضمن هؤلاء، والتي تعرضت لوعكة صحية بعد إلغاء حفل زفافها من المطرب محمد رشاد، ومنهن أيضا النجمة العالمية سيلينا جوميز التي تعرضت لأزمة نفسية بسبب انفصالها عن حبيبها النجم العالمي جاستين بيبر، وغيرهما كثيرات.

ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز الصدمات النفسية التي تعرض لها النجوم بسبب الأزمات العاطفية.

مي حلمي
تعرضت المذيعة مي حلمي قبل أيام، لوعكة صحية وصدمة نفسية، نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، وذلك عقب يومين من إلغاء زفافها على المطرب محمد رشاد، بسبب ظروف عائلية.

وتحسنت الحالة الصحية لمي حلمي بعد يومين، وطالبت جمهورها من خلال حسابها الخاص على "إنستجرام" بعدم رغبتها في تدخل أحد بحياتها الخاصة.

وحول تلك الأزمة، قال المطرب محمد رشاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، إنه يتمنى كل الخير للمذيعة مي حلمي سواء استطاعا تجاوز الأزمة التي وقعت قبل حفل زفافهما أم لا، نافيا كل المعلومات المغلوطة التي يرددها البعض حول إصابتها بجلطة في القلب.

كما أكد، في تصريحات تليفزيونية له على فضائية: "أون إي": "كل الكلام الكتير اللي طلع مش صح.. ومش هيطلع للناس إلا إننا بنحب بعض وهنحل المشكلة.. والحياة أسرار"؛ منوها بأن البعض حاول الدخول بينهما، وأدى ذلك إلى الخلاف الذي وقع وعلى أثره ألغي الزفاف قبل كتب الكتاب.

وأضاف رشاد: "الماديات لا تحدث مشكلة أبدا بين اثنين بيحبوا بعض، وكان من الممكن أن يحل الأمر بشكل آخر".

يذكر أنه كان من المفترض أن يقام حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الأهرام منذ يومين، لكن نشب خلاف بين العروسين ليتم إلغاء الحفل قبل إقامته بساعتين.

سيلينا جوميز
وفي منتصف أكتوبر الجاري، كشفت مجلة "بيبول" الأمريكية عن أن النجمة العالمية سيلينا جوميز بدأت تشعر بأزمتها النفسية الأخيرة منذ أن عرض حبيبها السابق النجم العالمي جاستين بيبر الزواج على خطيبته هايلي بالدوين.

وأكدت المجلة الأمريكية أن سيلينا لا تزال تحب بيبر رغم انفصالهما، خاصة أنها شخصية رقيقة وحساسة، وأصيبت بالانهيار العصبي مع اقتراب موعد حفل زفاف بيبر وهايلي.

وأشارت "بيبول" إلى أن سيلينا جوميز مرت بحالة اكتئاب منذ عام عندما خضعت لعملية نقل كلى، وكانت تعاني كثيرا عندما انفصلت عن بيبر وتحسنت عندما عادت إليه فهو حب حياتها ولا تستطيع نسيانه.

ساندي
تعرضت المطربة الشابة ساندي لصدمة، بعد حدوث خلافات مع زوجها ومدير أعمالها حسام بدران، ووصل الأمر لتهديدها بنشر صور فاضحة لها، وهو ما أعلنته المطربة الشابة في لقاء تليفزيوني.

وأدى ذلك إلى ابتعاد ساندي فترة عن ممارسة نشاطها الفني، واستمر غيابها لعدة أشهر، لكنها عادت مرة أخرى بعد الانفصال عن زوجها، وهدوء الخلافات فيما بينهما.
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