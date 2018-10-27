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تعليم

عميدة ألسن عين شمس تنعى وفاة طلاب كلية التجارة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:08 ص
عميدة ألسن عين شمس
عميدة ألسن عين شمس تنعي وفاة طلاب كلية التجارة
عمرو ممدوح
نعت كلية الألسن بجامعة عين شمس، برئاسة د.منى فؤاد عميد الكلية، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية ببالغ الحزن والأسى، وفاة طلاب كلية التجارة الذين وافتهم المنية جراء حادث سقوط السيارة من أعلى كوبري شارع النصر، سائلين الله تعالى ان يتغدمهم برحمته الواسعة وان يثبتهم عند السؤال وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

وأعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، تعليق الأنشطة الطلابية حتى نهاية الأسبوع وذلك حدادا على وفاة 4 من طلاب الكلية الذين لقوا مصرعهم في حادث سقوط سيارة كانوا يستقلونها من أعلى كوبري الفنجري بالقاهرة.

وأضاف قدري، في بيان له، أنه تقرر إلغاء الندوة المقرر إقامتها صباح اليوم السبت بعنوان «الطريق إلى الشهادات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة».
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