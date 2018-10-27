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رياضة

المدير التنفيذي للأهلي يطمئن على بعثة الوصل الإماراتي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الأطمئنان على بعثة نادي الوصل الإماراتي الشقيق عقب وصولها للأسكندريه للقاء الأهلي غدًا الأحد بملعب برج العرب في بطولة كأس زايد للأندية العربية.

وأجرى اتصالًا هاتفيًا مطولًا مع رئيس بعثة الوصل والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة للأشقاء خاصة بعد قيام ممثلي الإدارة التنفيذية باستقبال بعثة الوصل وتسهيل كافة الإجراءات في المطار ووسائل الانتقال إلى فندق الإقامة بما يليق بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وأشقائه من الأندية العربية وفي مقدمتهم نادي الوصل الإماراتي.

وأكد مرجان على ترحيب مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ببعثة نادي الوصل في بلدهم الثاني مصر واداء مباراة طيبه في أجواء تنافسية شريفة بين الناديين الشقيقين.
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